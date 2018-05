Russia, protesta a Mosca contro il blocco di Telegram: 30 fermi

Trenta persone sono state fermate a Mosca durante una protesta contro il blocco dell'app di messaggistica Telegram. I manifestanti, che accusano le autorità di censura e di violare il diritto alla libertà di espressione, hanno urlato slogan come "la Russia sarà libera". Alcuni attivisti hanno lanciato in aria degli aeroplanini di carta in segno di solidarietà con Telegram, il cui simbolo è appunto un aeroplanino di carta.