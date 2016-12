Russia, precipita Boeing partito da Dubai Morte tutte le 62 persone a bordo

Un aereo di linea della compagnia lowcost Flydubai si è schiantato in fase d'atterraggio a Rostov , nel sudovest della Russia . Morte tutte le 62 persone a bordo , 55 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. L'incidente sarebbe avvenuto durante un secondo tentativo di approccio alla pista di atterraggio da parte del Boeing, decollato da Dubai , in condizioni di scarsa visibilità . Gran parte delle vitttime, 45, sono sono di nazionalità russa.

a video by Russian media show CCTV of Boeing plane crash in Rostov-on-don, Russia, but user deleted this video pic.twitter.com/jKBhAnct7D

Nazionalità delle vittime - Le altre vittime, secondo i media, sono: otto ucraini, due indiani e un uzbeko tra i 55 passeggeri; due spagnoli, un cipriota (il comandante), un colombiano, un kirghiso e un cittadino delle Seychelles, oltre a un russo, tra i 7 memebri dell'equipaggio. Il video dello schianto - Le videocamere di sorveglianza installate non molto lontano dall'aeroporto avrebbero ripreso lo schianto del Boeing e il filmato circola in Rete.

La conferma della compagnia - La compagnia aerea lowcost Flydubai ha confermato lo schianto del proprio aereo: "Flydubai è rammaricata nel confermare che il volo FZ981 si è schiantato in fase di atterraggio", si legge sulla pagina Facebook del vettore emiratino. "L'aereo era partito dall'aeroporto Internazionale di Dubai alle 18:20 Gmt (le 19:20 di ieri in Italia, ndr) con destinazione Rostov sul Don. L'incidente è avvenuto a Rostov verso le 00:50 Gmt (l'1:50 italiane)".



"Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per raccogliere informazioni il più rapidamente possibile. In questo momento i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i nostri passeggeri e il nostro equipaggio che erano a bordo del velivolo. Faremo tutto il possibile per aiutare coloro che sono stati colpiti da questo incidente e lavoreremo a stretto contatto con tutte le autorità coinvolte", aggiunge Flydubai.



Update 2:flydubai regrets to confirm that flight FZ981 crashed on landing and that fatalities have been confirmed as a... Posted by flydubai on Friday, March 18, 2016

Il Comitato delle indagini russo ha confermato che l'esplosione è avvenuta quando il Boeing si è schiantato contro la pista di atterraggio. Questo esclude l'ipotesi di un possibile attacco terroristico. Tuttavia, la commissione di indagine ha avviato un procedimento penale per violazione delle norme di sicurezza, che vengono considerate cause dell'incidente: si tratterebbe di un errore umano dovuto alle pessime condizioni atmosferiche.Qualche informazione in più sull'incidente potrebbe arrivare dalle scatole nere del Boeing 737-800 della FlyDubai recuperate dagli inquirenti.