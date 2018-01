Navalny, principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, non può candidarsi alle elezioni presidenziali del 18 marzo a causa di una condanna penale a suo carico, che molti ritengono di matrice politica. "Sono stato arrestato. Non cambia nulla. Venite a Tverskaya", ha twittato dando appuntamento in una delle principali arterie stradali di Mosca per la manifestazione antigovernativa e antielettorale che si svolge in contemporanea in numerose città del Paese.