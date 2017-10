Russia, l'oppositore Navalny condannato a 20 giorni di carcere

Un tribunale russo ha condannato l'oppositore Alexei Navalny a 20 giorni di carcere per aver convocato una manifestazione di protesta non autorizzata a San Pietroburgo. Il blogger-oppositore era stato arrestato dalla polizia venerdì ed era stato rilasciato nella stessa giornata. La legge russa sulle manifestazioni pubbliche, adottata dopo i massicci raduni anti-governativi nel 2011-2012 prevede fino a 30 giorni di prigione per ripetute violazioni.