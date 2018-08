Russia, fermato "gatto spacciatore": trasportava droga nel collare

Stava per varcare la soglia del carcere quando è stato fermato dalla polizia: aveva addosso 6 grammi di hashish e quasi 2 grammi di anfetamina. E' stato colto in flagrante dagli agenti, ma invece di giustificarsi ha iniziato a miagolare. Lo "spacciatore" in questione ha infatti quattro zampe e la coda: è un felino ed era stato addestrato da un ex detenuto del penitenziario di Tula (Russia) per trasportare in carcere gli stupefacenti. La droga era contenuta nel collare.