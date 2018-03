Russia, exit poll: Putin con il 73,9% rieletto presidente per la quarta volta

Secondo i primi exit poll per le presidenziali in Russia , Vladimir Putin ha trionfato con il 73,9%. Lo "zar" è stato così rieletto presidente per la quarta volta . Al secondo posto, come previsto, il candidato del partito comunista Pavel Grudinin con l'11,2%. Seguono il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con il 6,7%, Ksenia Sobchak con il 2,5%, Grigory Yavlinski con l'1,6%, Boris Titov con l'1,1% e Serghei Baburin con l'1%.

Presidenziali, i russi al voto Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I dati sono stati pubblicati dal centro demoscopico statale Vtsiom con un campione di oltre 160mila persone, 55% donne e 45% maschi.



Portavoce Putin: "Ringraziare Theresa May" - Il portavoce della campagna elettorale di Putin, Andrei Kondrashov, ha ringraziato il premier britannico Theresa May per aver fatto aumentare l'affluenza alle urne. "L'affluenza risulta più alta del previsto dell'8-10% e per questo dobbiamo ringraziare la Gran Bretagna perché ancora una volta non ha capito la mentalità della Russia: ogni volta che ci accusano di qualcosa in modo infondato il popolo russo si unisce al centro della forza e il centro della forza oggi è senz'altro Putin", ha detto Kondrashov alludendo al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Skripal.