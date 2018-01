Nella mattinata di domenica la polizia aveva effettuato un blitz nella sede moscovita della Fondazione anticorruzione di Navalny, ufficialmente per un "allarme bomba". Secondo la stampa locale, gli agenti avrebbero sequestrato pc, server e telecamere.



Navalny, principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, non può candidarsi alle elezioni presidenziali del 18 marzo a causa di una condanna penale a suo carico, che molti ritengono di matrice politica. "Sono stato arrestato. Non cambia nulla. Venite a Tverskaya", ha twittato dando appuntamento in una delle principali arterie stradali di Mosca per la manifestazione antigovernativa e antielettorale che si svolge in contemporanea in numerose città del Paese.