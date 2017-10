Russia, Alexei Navalny liberato dopo venti giorni di prigione

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato rilasciato dopo aver scontato i venti giorni di carcere che gli erano stati inflitti per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Uscito dal carcere, Navalny ha dichiarato sui social che spera di partecipare a un corteo organizzato in serata nella città meridionale di Astrakhan.