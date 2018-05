Royal wedding, il padre di Meghan vende foto ai paparazzi per 100 mila sterline

A confermare la notizia, un video pubblicato dal giornale britannico "The mail on Sunday". Le immagini di sorveglianza riprendono il padre di Meghan mentre entra in un internet cafè insieme al fotografo Jeff Rayner. Qualche minuto dopo si vede il paparazzo fotografare il signor Markle mentre è seduto davanti ad un pc e guarda una notizia su sua figlia e il principe Harry. Ma non è tutto.



Il padre di Meghan si sarebbe anche fatto fotografare mentre un sarto gli prendeva le misure per l'abito da indossare per il matrimonio. Peccato che in realtà il "sarto" fosse solo il commesso di un supermercato reclutato appositamente per recitare questo ruolo. E ancora il signor Markle è stato immortalato "furtivamente" mentre sfoglia un libro di monumenti britannici all'interno di un cafè. Peccato che il 73enne abbia studiato nei minimi dettagli lo scatto assieme al fotografo. Infine l'uomo è stato fotografato mentre si rimette in forma per il grande giorno con dei pesi in mano all'aria aperta. Niente di più costruito. La zona in cui è stata fatta la foto è adiacente ad una discarica di rifiuti. Un luogo decisamente insolito per fare jogging.



La notizia ha causato non poco imbarazzo a corte, soprattutto perchè Harry ha sempre accusato i paparazzi per l'accanimento che hanno avuto nei suoi confronti dopo la morte di Lady Diana. Recentamente il Principe aveva anche lanciato un appello affinché venisse rispettata la privacy di Meghan e della sua famiglia. Per il momento nessun commento dai futuri sposi.