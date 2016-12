Rifugiati, la Danimarca blocca tutti i treni e una superstrada con la Germania

23:28 - A causa dell'afflusso di centinaia di migranti, "le ferrovie danesi hanno sospeso a tempo indeterminato il traffico dei treni tra Germania e Danimarca". Lo ha dichiarato all'agenzia Dpa un portavoce della società ferroviaria Dsb. La polizia danese ha chiuso per ragioni di sicurezza anche una superstrada nel nord del Paese, attraversata da un gruppo di migranti che cercavano di raggiungere la Svezia a piedi.

La "maggior parte" dei profughi provenienti dalla Germania non vogliono rimanere in Danimarca ma proseguire il viaggio verso la Svezia, riferisce il sito di "Der Spiegel". Sempre citando il portavoce, il sito precisa che il collegamento ferroviario è stato interrotto fra la città frontaliera tedesca di Flensburg e il paesino danese di Padborg. Lo stesso vale per i treni che dall'isola tedesca di Fehmarn (collegata da un ponte alla terraferma) vengono portati in traghetto a quella danese di Lolland su una direttrice verso a Copenaghen. La decisione del governo danese arriva proprio nel giorno in cui il presidente della Commissione europea Juncker ha chiesto un sistema di ripartizione permanente delle quote di richiedenti asilo. E suona come un sonoro schiaffo.



Sull'isola di Lolland sassate contro profughi - Se i profughi entrati in Danimarca non si lasciano registrare, la polizia li rimanda in Germania: lo riferisce il sito del settimanale tedesco Die Zeit. Citando la polizia, il sito precisa che "circa cento persone sono arrivate nella notte a Padborg e diverse centinaia" hanno raggiunto Rodby sull'isola di Lolland: "tutti" sono stati alloggiati in alcune strutture. I migranti in arrivo in una scuola di Rodby adibita ad ostello sono stati presi a sassate da non meglio precisati "xenofobi", aggiunge il sito senza fornire altri dettagli.



Deutsche Bahn conferma stop treni - Anche la tedesca Deutsche Bahn ha confermato lo stop della circolazione ferroviaria. Quanto durerà questa situazione non è noto alla compagnia delle ferrovie tedesche. Fra Amburgo e Copenaghen viaggiano generalmente, nelle due direzioni, cinque treni al giorno. Per il collegamento fra Flensburg (nella tedesca Schleswig-Holstein) e Padborg (nello Jutland) sono operativi, a regime ordinario, almeno nove treni al ogni giorno.



Onu: Italia sia centro smistamento migranti da Libia - L'Italia dovrebbe essere indicata come centro di smistamento per i profughi provenienti dalla Libia. Lo afferma all'Ansa un diplomatico del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, mentre i Quindici sono al lavoro per approvare nelle prossime settimane una versione rivisitata della bozza di risoluzione sui migranti, per estendere l'ispezione dei barconi "in acque internazionali". "Le persone a bordo verranno portate a nord, in Italia - ha affermato la fonte - e anche i trafficanti verranno portati in Italia dove saranno perseguiti legalmente".



Germania, stop ingressi Baden-Wuerttemberg - Intanto anche l'amministrazione della regione sud-occidentale tedesca, con capoluogo Stoccarda, ha dichiarato di non poter accogliere altri migranti. "Il Baden-Wuerttemberg non può prendere più nessuno in quanto per la prima volta tutto lo spazio a disposizione è esaurito", ha detto alla Dpa il capo della cancelleria regionale, Klaus-Peter Murawski.



Orban cambia rotta: i migranti sui bus verso l'Austria - Intanto c'è un nuovo cambio di rotta del governo di Viktor Orban: i migranti che attraversano il confine dalla Serbia, nel sud dell'Ungheria, vengono caricati a bordo di autobus diretti a Gyor, a due passi dal confine con l'Austria. E nella stazione Keleti a Budapest a centinaia salgono su treni per Vienna o Monaco.



Ungheria, tolti i blocchi al confine sud - E' il caos al confine sud dell'Ungheria. I responsabili dei volontari che hanno allestito la tendopoli di Rozske, nell'area a circa un chilometro dal "muro" voluto da Viktor Orban, hanno spiegato che "la polizia ungherese ha tolto i blocchi. I profughi hanno iniziato a camminare nei campi e sulle strade circostanti".