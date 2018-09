Riad ricuce con la Germania, torna l'ambasciatore saudita a Berlino

Crisi rientrata tra Riad e Berlino: l'ambasciatore saudita ritornerà in Germania dopo dieci mesi di attriti innescati da alcune dichiarazioni critiche dell'allora ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel sulla politica saudita in Libano. L'ambasciatore era stato richiamato nel novembre del 2017: il suo ritorno è stato annunciato da fonti diplomatiche a margine dell'assemblea dell'Onu a New York.