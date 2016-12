Renzi: "Italia sostiene l'accordo con l'Iran" Netanyahu: "Teheran minaccia Israele"

L'Italia sostiene l' accordo con l'Iran sul nucleare ma ritiene che "la sicurezza di Israele sia un dovere e un diritto, abbiamo un destino comune da condividere". Così Matteo Renzi al premier israeliano Netanyahu, che invece ritiene il compromesso " una grande minaccia per Israele ". "L'Europa e tutto il mondo - ha aggiunto il premier israeliano - metteranno Teheran in condizione di avere a disposizione decine di armi atomiche entro 10 anni".

Durante la visita effettuata al Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, Yad Vashem, il presidente del Consiglio ha ricordato che "Israele è il paese delle nostre radici, delle radici di tutto il mondo e anche il paese del nostro futuro". E ha aggiunto: "Sono stato impaziente di compiere questa visita, per me venire in Israele significa ritornare a casa".



Nonostante la differenza di opinioni in merito all'accordo sul nucleare con l'Iran, Benyamin Netanyahu ha lodato le relazioni tra Italia e Israele definendole "speciali" e ricordando che le "connessioni tra noi risalgono a duemila anni fa e tutti sanno che le fondamenta della civilizzazione dipendono dalle nostre due antiche capitali". "Un'amicizia che - ha aggiunto - spero diventi sempre più solida in molti campi, dalla difesa all'economia, dalla ciber-security al commercio: l'Italia è nostro partner e nostro amico".