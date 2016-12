Raqqa, l'annuncio del Pentagono: uccisi tre leader dell'Isis, due prepararono le stragi di Parigi

Il Pentagono ha annunciato che a Raqqa sono stati uccisi tre leader dell'Isis "implicati in attentati fuori dalla Siria". Due di loro hanno partecipato alla preparazione delle stragi di Parigi . I tre jihadisti sono morti in un raid aereo del 4 dicembre. Si tratta di Salah Gourmat e di Sammy Djedou, legati ad Abu Muhammad al-Adnani, ucciso in agosto. Il terzo, Walid Haman, che reclutava foreign fighters, era legato a un fallito attentato in Belgio.

Intanto è stato raggiunto un accordo per l'evacuazione dei civili e dei combattenti ribelli da Aleppo. Lo ha annunciato un responsabile dell'opposizione.



"Un accordo è stato raggiunto per l'evacuazione dei residenti di Aleppo, civili e combattenti con le loro armi leggere, dai quartieri assediati in est di Aleppo", ha detto a France Presse Yasser al-Youssef dall'ufficio politico del gruppo Nurredin al-Zinki, fazione islamista con ruolo chiave in seno all'alleanza di ribelli che difendevano i quartieri orientali della seconda città della Siria.



Lo stesso al Youssef ha spiegato l'accordo è stato "sponsorizzato da Russia e Turchia" ed entrerà in vigore "entro le prossime ore".