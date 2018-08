Rapporto all'Onu: la Nord Corea prosegue il programma nucleare

La Corea del Nord "non ha messo fine al suo programma missilistico e nucleare" e continua a violare le sanzioni imposte dall'Onu. L'accusa è contenuta in un rapporto di esperti presentato venerdì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tra le violazioni vengono citati "un ingente aumento nei trasferimenti illegali di petrolio da nave a nave" e la fornitura di "armi leggere e altro equipaggiamento militare" a Libia, Yemen e Sudan.

Anche per questo il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ammonito Russia e Cina a non violare le sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Sottolineando che Washington non accetterà alcun comportamento che riduca la pressione su Pyongyang affinché il regime abbandoni il nucleare, Pompeo ha rilevato che, secondo gli Usa, la Russia ha già violato le sanzioni Onu.



Corea del Nord: "Ultime mosse statunitensi allarmanti" - Il ministro degli Esteri nordcoreano ha criticato l'avvertimento degli Stati Uniti a Russia e Cina a non violare le sanzioni internazionali imposte alla Corea del Nord. Parlando a Singapore, dove ha incontrato il segretario di Stato americano Mike Pompeo, Ri Yong Ho ha definito "allarmanti" le ultime mosse degli Usa.