Rapina all'hotel Ritz di Parigi, ritrovata dalla polizia parte della refurtiva

E' stata ritrovata una parte della refurtiva della rapina effettuata mercoledì alla gioielleria dell'hotel Ritz , in pieno centro a Parigi. Una frazione del bottino è stata recuperata al momento dell'arresto di tre dei cinque uomini della banda. Uno dei due rapinatori in fuga ha inoltre smarrito una borsa contenente gioielli e orologi lanciatagli dai tre complici presenti nel negozio.

I malviventi avevano spaccato il vetro del lussuoso negozio nella capitale francese usando una o più asce.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre uomini arrestati avevano fatto il loro ingresso passando dal retro del Ritz, non dall'ingresso principale su place Vendome, mentre gli altri due aspettavano all'esterno. Al momento della fuga, i tre hanno tentato di scappare sempre passando dal retro ma le porte erano bloccate.



Hanno quindi lanciato il bottino, di un valore di circa 4 milioni di euro, dalla finestra ai complici rimasti fuori e questi sono fuggiti: uno in auto, una Renault Megane, l'altro in motorino. Nella concitazione della fuga, quest'ultimo avrebbe perso la borsa.