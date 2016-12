Raid russo distrugge ospedale in Siria, ma Mosca nega: "E' solo propaganda turca"

E' di 9 morti, tra cui un neonato, il bilancio di un raid a Idlib , nel nord della Siria, che ha colpito un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere . Un secondo attacco aereo ha invece colpito una clinica di Azaz, a nord di Aleppo, facendo almeno 14 morti. Mosca accusata da Ankara del secondo raid nega: "Solo propaganda turca". Secondo l'Onu in totale sono stati colpiti 5 ospedali e 2 scuole, per un bilancio di almeno 50 morti e molti feriti.

Damasco accusa: "Clinica Msf colpita da jet Usa" - E mentre Mosca nega il suo coinvolgimento, l'ambasciatore siriano in Russia, Riyad Haddad, sostiene che siano stati dei jet Usa a colpire la clinica di Msf e non "le forze aeree russe" che "non hanno nulla a che fare con questo". Lo riportano Interfax e Tass.