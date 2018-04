Raid in Siria, Salvini: "Pazzesco, fermatevi" | Berlusconi: "Meglio tacere"

"Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi "missili intelligenti", aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi . #stopwar #stopisis". Questa la reazione del leader della Lega Matteo Salvini sulle sue pagine social alla notizia dei raid di Usa, Francia e Gran Bretagna su Damasco . " Meglio tacere ", gli ha risposto a distanza Silvio Berlusconi. Sulle stesse posizioni di Salvini anche il leader laburista inglese Corbyn

Il commento di Berlusconi alle parole di Salvini "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha laconicamente commentato il commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico sulla Siria ad opera di Usa, Francia e Regno Unito.

A Salvini la sponda di CorbinMa Matteo Salvini, nelle sue posizioni sull'attacco in Siria, non è isolato a livello internazionale. Jeremy Corbin, il leader del Partito Laburista inglese, che si è rifiutato di condannare Assad, ha invece condannato l'escalation di violenza in Siria, invitando alla cessazione dei raid. In questo modo si schiera apertamente contro la premier conservatrice e interventista Theresa May.