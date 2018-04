Attacco Siria, la May: "Raid giusto contro armi chimiche di Assad"

L'attacco contro la Siria, che ha "avuto successo", è stato "legale e giusto" in base al "passato terribile" del regime siriano nell'uso "di armi chimiche contro il suo popolo" e "non deve sorprendere nessuno". A dirlo è il premier britannico, Theresa May, secondo cui i missili di Londra "hanno colpito una struttura militare dove il regime siriano teneva armi chimiche".