Rabbia sciita in Iran, assaltata l'ambasciata saudita a Teheran

Sotto attacco l'ambasciata dell' Arabia saudita a Teheran: diversi giornalisti iraniani hanno pubblicato su Twitter foto e filmati in cui si vedono bombe incendiare lanciate contro l'edificio, parzialmente in fiamme. Alcuni manifestanti sarebbero penetrati nella sede diplomatica saccheggiandola, secondo le immagini. Le proteste sono scattate dopo la messa a morte dell'imam Nimr al-Nimr .

Arresti per l'assalto all'ambasciata saudita - Secondo fonti dell'agenzia iraniana Tasnim, le forze dell'ordine hanno arrestato alcuni dei responsabili dell'assalto all'ambasciata saudita. A riferirlo sul suo account Twitter il responsabile della redazione Esteri Abas Aslani, postando alcune foto dell'edificio che mostrano dall'esterno alcuni locali in fiamme o devastati dagli assalitori. Nessuno si trovava nell'ambasciata al momento dell'attacco e tutto il personale è indenne, aggiunge.



Fiamme domate, polizia riprende il controllo - Sul posto si sono recati il capo della polizia, la quale ora ha preso pieno controllo della situazione, spingendo fuori tutti i manifestanti, mentre i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme. Nei mesi scorsi, altre occasioni di alta tensione politica tra Iran e Arabia Saudita avevano dato luogo a manifestazioni non autorizzate di fronte alla sede diplomatica saudita, che si trova nel nord di Teheran ed è protetta più di altre da barriere, filo spinato e rafforzata presenza di agenti in divisa.