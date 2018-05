Putin, cerimonia di insediamento per il quarto mandato da presidente

Quarto mandato presidenziale per Vladimir Putin che in giornata si insedierà ufficialmente al Cremlino. La cerimonia e il giuramento sono in programma nella Sala di Sant'Andrea del Grande Palazzo del Cremlino alle 12 ora di Mosca (le 11 in Italia). Putin, 65 anni, tra l'incarico di premier e quello di presidente, è al potere dal 31 dicembre 1999: ha vinto le presidenziali dello scorso marzo con oltre il 76% dei voti.