Profughi, gli Stati Uniti aprono le porte Kerry: "Accoglieremo 10mila siriani"

"Aumenteremo significativamente il numero dei rifugiati siriani che accetteremo il prossimo anno". Lo ha detto il segretario di Stato americano, John Kerry , in una intervista a La Stampa all'indomani dello sbarco negli Usa di Papa Francesco . Gli Stati Uniti si aspettano di accogliere almeno 10mila siriani nel 2016 . E sulla lotta all' Isis arriva la promessa: " Vogliamo distruggerlo , e la Russia deve smettere di sostenere Assad".

"La nostra decisione sui rifugiati siriani è coerente con la nostra responsabilità morale di fare di più - ha aggiunto Kerry -. Noi lavoriamo strettamente con una coalizione di oltre 60 partner per raggiungere il nostro obiettivo comune di degradare e infine sconfiggere l'Isis, e mettere fine al conflitto attraverso una transizione politica in Siria che la allontani dal presidente Assad".



Poi la stoccata al Cremlino: "La brutalità del regime - che la Russia sostiene - ha alimentato la crescita dell'estremismo. Ciò è contrario allo stesso obiettivo dichiarato da Mosca per una maggiore azione internazionale contro l'Isis".