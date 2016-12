Papa Francesco accolto a Washington da Barack Obama tra cori e ovazioni

L'aereo proveniente da Cuba con a bordo Papa Francesco è atterrato alla base di Andrews, alle porte di Washington . Ad accoglierlo c'era il presidente americano Barack Obama con la first lady Michelle e le figlie Malia e Sasha . L'aereo papale è stato accolto dai canti di qualche centinaio di persone, tra cui numerosi studenti, che cantavano "Hey Hey Pope Francis is on the way" e ancora "We love Pope Francis every day".

Tra il Pontefice e il presidente americano, che lo ha accolto sotto la scaletta dell'aereo, c'è stata una lunga stretta di mano. Papa Francesco ha stretto la mano anche alla First lady e alle figlie, tutti visibilmente emozionati e sorridenti.



Francesco e Obama hanno scambiato subito alcune battute per poi avviarsi insieme verso una delle salette della base di Andrews dove la first family ha avuto un breve incontro privato col Pontefice.



"Io non cattolico? Se volete recito il Credo" - Nel corso del viaggio il Papa si è intrattenuto con i giornalisti rispondendo con una battuta ai dubbi sul suo essere cattolico che arrivano da certi ambienti conservatori Usa. "Se è necessario che reciti il Credo sono disposto a farlo - ha detto -. Sono certo che non ho mai detto una cosa in piu' che non fosse nella Dottrina sociale della Chiesa" ha affermato.



Francesco ha anche detto che al Congresso Usa non parlerà dell'embargo a Cuba. "Il tema in concreto non è menzionato - ha spiegatyo -. Il problema del 'bloqueo' è parte del negoziato tra i due Paesi. Questo è pubblico: che sia una cosa che va nel senso delle buone relazioni che si stanno avviando. Ci sia un accordo che soddisfi il più possibile"