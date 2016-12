L'Avana, Papa accolto da Raul Castro"Rapporti Cuba-Usa esempio per tutti"

Raul Castro: "Profondo affetto e ospitalità" - "Il governo e il popolo cubano lo accolgono con profondo affetto, rispetto e ospitalità". Lo ha sottolineato il presidente Raul Castro, accogliendo il Papa all'aeroporto.



"Embargo crudele, immorale, illegale" - "L'embargo a Cuba provoca danni umani e privazioni alle famiglie ed è crudele, immorale e illegale - ha ricordato Castro -. Abbiamo ringraziato il suo sostegno al dialogo tra gli Stati Uniti e Cuba. Il ristabilimento dei rapporti diplomatici è stato un primo passo verso la normalizzazione dei vincoli tra i due Paesi, che richiedera' la soluzione di problemi e ingiustizie", ha poi aggiunto.



"Il territorio occupato dalla base navale di Guantanamo deve essere restituito a Cuba", ha infine spiegato Castro.



Papa: "Completare cammino normalizzazione con Usa" - Per quanto riguarda la normalizzazione dei rapporti tra Usa e Cuba, il Papa ha incoraggiato "i responsabili politici a proseguire su questo cammino e a sviluppare tutte le potenzialità, come servizio a favore della pace e del benessere dei loro popoli, di tutta l'America, e come esempio di riconciliazione per il mondo intero".



"Da alcuni mesi - ha detto il Papa nella cerimonia di benvenuto all'aeroporto -, siamo testimoni di un avvenimento che ci riempie di speranza: il processo di normalizzazione delle relazioni tra due popoli, dopo anni di allontanamento. E' un segno del prevalere della cultura dell'incontro, del dialogo, del sistema della valorizzazione universale sul sistema, morto per sempre, di dinastia e di gruppo", ha aggiunto citando il padre della patria cubana, Josè Martì. "La normalizzazione dei rapporti deve essere esempio di riconciliazione per il mondo intero in questa Terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo".



Padre Lombardi: "Incontro con Fidel? Penso domenica" - "Se questo incontro c'è, penso che lo si farà domenica". Così il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, ha risposto a una domanda dei giornalisti, nel corso di un briefing, su se e quando ci sarà un incontro di papa Francesco con Fidel Castro.



Su papamobile 20 chilometri tra la folla per la nunziatura - Il Pontefice ha poi percorso a bordo della papamobile le strade de L'Avana lungo un percorso di una ventina di chilometri tra l'aeroporto della città e la sede della nunziatura. Come di consueto nei suoi viaggi, Jorge Mario Bergoglio ha salutato costantemente su entrambi i lati della strada la folla che si avvicina per vederlo passare.