Disgelo tra Obama e Castro grazie all'intervento del Papa

Il colloquio è avvenuto a poche ore della partenza del Pontefice per il suo viaggio a Cuba e Stati Uniti di 10 giorni. "Vengo a visitarvi per condividere la fede e la speranza", ha sottolineato Francesco, che arriverà alle 22 a L'Avana.



Questo sarà il più lungo viaggio del pontificato, ma anche il più denso e complesso. Ventisei i discorsi in programma: 8 a Cuba e 18 negli Usa, di cui solo quattro in inglese, il resto in spagnolo. Complessivamente saranno 19.171 i km percorsi da Francesco in sette voli.