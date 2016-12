Profughi, Angela Merkel: "Non tutti potranno rimanere in Germania, il burqa va proibito"

"Non tutti i profughi entrati in Germania potranno rimanere, anche se le loro domande di asilo verranno esaminate". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel intervenendo da Essen al congresso del suo partito cristiano-democratico (Cdu) che l'ha eletta per la nona volta presidente. La Merkel ha poi precisato: "La situazione straordinaria dell'anno scorso non si potrà ripetere".

"Il burqa va proibito, mai la sharia qui" - Un lunghissimo applauso dei delegati ha accolto parole della Merkel quando ha affermato che il velo integrale che copre il viso "deve essere proibito". La cancelliera ha anche affermato che in Germania non potrà mai valere la sharia, la legge islamica, né si potranno creare "società parallele".



"Aleppo una vergogna per la comunità internazionale" - La Merkel ha quindi affrontato la questione Siria. La situazione ad Aleppo, ha detto, è una "vergogna" per la comunità internazionale che "non è stata in grado di creare corridoi umanitari" per alleviare le sofferenze della popolazione sotto assedio. "Dobbiamo continuare a batterci perché vengano garantiti gli aiuti", ha aggiunto.



Merkel rieletta alla guida della Cdu con l'89,5% dei voti - La Merkel ha ottenuto l'investitura del congresso del suo partito per guidarlo alle elezioni del 2017 con uno dei risultati peggiori delle sua storia di leader della Cdu. L'89,5% dei delegati hanno votato per lei, la seconda percentuale più bassa da quando guida il partito, la più bassa nei suoi tre mandati da cancelliera.