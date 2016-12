Piogge e inondazioni in Kenya, crolla palazzina a Nairobi: sette morti

Una palazzina di 6 piani è crollata in un quartiere povero di Nairobi, in Kenya, a causa delle forti piogge e delle inondazioni che stanno investendo il Paese. L'ultimo bilancio è di sette morti. Diversi i feriti, tra cui dei bambini. Secondo i media locali, 120 persone sarebbero state tratte in salvo, ma si pensa che alcuni siano ancora intrappolati sotto le macerie.