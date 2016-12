Piano migranti promosso dalla Ue e bocciato da Berlino, Renzi: "Se la Merkel ha altre soluzioni le dica"

Schinas, in merito alla proposta di speciali bond per finanziare i progetti, ha poi affermato: "La Commissione ha sempre sostenuto l'idea che quando si tratta di finanziamenti sull'immigrazione si deve essere ingegnosi", ma "non voglio anticipare altri sviluppi". Il tutto, ha concluso, "nello spirito di rafforzata solidarietà e per tornare al pieno funzionameento del sistema Schengen".



Berlino contro il progetto di Renzi - La proposta non piace però alla Germania: il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha infatti subito messo in chiaro che Berlino "non vede alcuna base per un finanziamento comune dei debiti per le spese degli stati membri per la migrazione". Il governo tedesco, ha assicurato il portavoce, "esaminerà in modo approfondito" le proposte di Renzi "per una strategia esterna completa sulla migrazione", ma ritiene che per sostenere le spese per il problema migranti vi siano altri strumenti disponibili nel bilancio europeo. Come, ad esempio, l'alternativa già proposta proprio dai tedeschi alla Ue: una tassa sulla benzina per finanziare gli strumenti per affrontare la crisi dei migranti. Di questa tassa, peraltro, il ministro tedesco "Wolfgang Schaeuble ha già discusso col presidente Jean Claude Juncker", hanno ricordato fonti Ue.



Renzi: "La Merkel indichi altre soluzioni" - Davanti alle critiche di Berlino, parlando della proposta degli eurobond Renzi ha replicato: "L'Europa deve farsi carico di questo problema" e "se la Merkel ha soluzioni diverse ce le dica, noi non siamo affezionati a una soluzione o all'altra ma è chiaro che questo problema deve essere affrontato dall'Europa".



Gentiloni: "Muro Brennero disastroso per l'Europa" - Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, tornando sulla questione del muro al Brennero, ha spiegato che nei colloqui con gli austriaci "c'è uno scarto tra le dichiarazioni e quello che apparentemente si sviluppa sul terreno". Il ministro si dice comunque fiducioso sul fatto che "si possa collaborare". Perché, ha detto, "sappiamo tutti che l'innalzamento di un muro in quel posto, cioè al Brennero, avrebbe effetti economici e simbolici molto gravi per l'Europa".



Gentiloni ha poi ricordato la nuova tragedia dei 400 migranti dispersi nel Mediterraneo, avvenuta a un anno esatto dal naufragio che fece 800 morti davanti alle coste libiche. "E' un motivo in più per discutere il Migration compact preparato dall'Italia", ha dichiarato.