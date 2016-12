Philadelphia, Papa incontra gli immigrati"Non vergognarsi delle proprie tradizioni"

"In mezzo a noi ci sono membri della grande popolazione ispanica d'America, come pure rappresentanti di recenti immigrati negli Stati Uniti. Vi saluto tutti con particolare affetto!", ha ricordato papa Francesco.



"Non dimentica le tradizioni" - "Molti di voi - ha detto in spagnolo - sono immigrati in questo Paese pagando personalmente un alto prezzo, ma con la speranza di costruire una nuova vita. Non scoraggiatevi per le sfide e le difficoltà che dovete affrontare, quali che siano. Vi chiedo di non dimenticare che, come quelli che vi hanno preceduto, voi apportate molti talenti alla vostra nuova nazione", ha proseguito. "Per favore, non vergognatevi delle vostre tradizioni. Non dimenticate le lezioni apprese, specialmente dai vostri anziani, che sono il contributo col quale potete arricchire la vita di questo Paese americano".



"Lo ripeto - ha continuato il Pontefice -, non vergognatevi di ciò che fa parte di voi, il sangue della vostra vita. Voi siete anche chiamati ad essere cittadini responsabili e a contribuire in maniera fruttuosa alla vita delle comunità in cui vivete".



"Portate i vostri contributi" - "Penso in particolare - ha aggiunto papa Francesco - alla fervida fede di molti di voi, al senso profondo della vita familiare e a tutti gli altri valori che avete ereditato. Portando i vostri contributi, non troverete soltanto il vostro posto qui, ma aiuterete a rinnovare la società dall'interno".