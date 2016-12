Papa a Philadelphia: "Il futuro della Chiesa esige un ruolo più attivo di laici e donne"

Un'ovazione ha accolto papa Francesco a Philadelphia, dove il Pontefice è giunto in aereo da New York. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade per salutare Bergoglio che, celebrando la messa in cattedrale, ha detto: "Il futuro della Chiesa, in una società che cambia rapidamente, esige già fin d'ora una partecipazione dei laici e delle donne molto più attiva". Francesco è in Pennsylvania per la chiusura dell'Incontro mondiale delle famiglie.