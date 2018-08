Perù, inizia il rimpatrio dei profughi del Venezuela

Un centinaio di venezuelani, minima parte del mezzo milione arrivati in Perù a causa della crisi economica in cui si dibatte il Venezuela, sono partiti dall'aeroporto "Jorge Chavez" di Lima per far rientro in patria. Lo riferisce la radio peruviana Rpp. Sabato il Perù ha irrigidito le regole per l'ingresso dei rifugiati venezuelani sul suo territorio, esigendo per l'accoglienza la presentazione di un passaporto e non più di una carta d'identità.