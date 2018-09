Pedofilia, arcivescovo Wuerl presto incontrerà Papa per dimissioni

L'arcivescovo di Washington Donald Wuerl, uno degli alti prelati vicini al Papa citati nella lettera dell'ex nunzio Carlo Maria Viganò in cui si accusava il silenzio della Chiesa nello scandalo abusi, si recherà presto a Roma per discutere delle sue dimissioni. Da metà agosto il porporato è al centro delle polemiche per come ha gestito il nuovo scandalo pedofilia emerso in Pennsylvania.