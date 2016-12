Paula Cooper muore suicida a 45 anni Usa, simbolo lotta alla pena capitale

Aveva solo 15 anni quando assassinò Ruth Pelke, una insegnante di religione di 78 anni, e 16 quando venne condannata alla sedia elettrica. Il caso suscitò grande scalpore intutto il mondo portando alla luce una legge, quella dell'Indiana, atroce e disumana: lo Stato ammetteva infatti la pena di morte per i bambini sopra i dieci anni.



Paula dovette vivere per tre anni nel braccio della morte, al termine dei quali alla teen-ager fu concessa una pena di 60 anni di reclusione, poi ridotti a 27 per buona condotta.



Contro la pena capitale per Paula scese in campo anche il nostro Paese: su iniziativa dei radicali nacque il movimento "Non uccidere". Anche Papa Giovanni Paolo II chiese la grazia per lei e, su iniziativa di Ivan Novelli e di Paolo Pietrosanti, vennero raccolte due milioni di firme che furono presentate all'Onu per la richiesta di clemenza. Fu quello il primo atto di una battaglia internazionale sfociata, nel 2007, nel voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla moratoria delle esecuzioni.