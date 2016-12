Party alcolico con sorpresa: risveglio con occhiali Rayban tatuati in viso

Solo ora ha accettato di parlare della sua storia a condizione che il suo nome non venga citato. "Appena tornato a casa - racconta -, ovviamente tutti mi guardavano, ma io ho preso la decisione di non sbarazzarmi di quel tattoo e di farci l'abitudine. Ma più tardi, in una serata con alcuni amici, mi hanno preso in giro per tutto il tempo in un pub. Così, la mattina dopo, ho cambiato idea. Non volevo più mettere in imbarazzo i miei amici e la mia famiglia".



Ecco allora il ricovero in una Clinica di bellezza nel Galles per cancellare quel brutto ricordo. Il trattamento gli ha lasciato qualche scoria sulla pelle, ma si tratta di macchie ed escoriazioni che con il tempo spariranno, portando via con sè anche tutte le tracce di quella spiacevole esperienza.