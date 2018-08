Parte per girare il mondo: 25enne stuprata e uccisa durante la prima tappa in Costa Rica

Qualche vestito, un asciugamano, lo spazzolino, ma soprattutto sogni e il desiderio di fare nuove esperienze. Queste poche cose Maria Mathus Tenorio , 25enne messicana, aveva infilato nel borsone prima di partire per la vacanza che aveva sempre sognato: un viaggio in giro per il mondo . I sogni di Maria però si sono spezzati molto presto: è stata stuprata e uccisa durante la prima tappa del suo itinerario e lasciata senza vita su una spiaggia in Costa Rica. Per l'omicidio sono stati arrestati due uomini .

"E' da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi inizia il mio viaggio", aveva scritto la 25enne su Instagram poco prima della partenza. E poi arrivata in Costa Rica, la sua prima destinazione, aveva postato sui social una foto con la didascalia: "E' tempo di immergermi nella natura. Questo Paese è pura vita".



Soltanto una settimana dopo la partenza il suo corpo è stato trovato senza vita dalla polizia sulla spiaggia di El Carmen vicino a un resort molto frequentato. Secondo la polizia, Maria si trovava in compagnia di una turista inglese quando entrambe sono state aggredite da due uomini. Mentre la ragazza inglese è riuscita a fuggire per chiedere aiuto, la 25enne messicana non è riuscita a sottrarsi ai suoi aguzzini che l'hanno ripetutamente violentata e poi gettata in mare.