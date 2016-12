Parigi, domato grosso incendio alla Città della Scienza: due feriti

Un incendio di vaste proporzioni è stato domato nella Città delle Scienze della Villette di Parigi. Il sistema anti-incendio non era in funzione perché nell'area in cui si sono sviluppate le fiamme, quella delle sale per le mostre e del cinema, erano in corso dei lavori, ha spiegato un portavoce dei pompieri. Sul posto 120 vigili del fuoco, due dei quali sono rimasti lievemente feriti e intossicati dal fumo.