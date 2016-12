Papa Francesco interviene al Congresso Usa "Vita è sacra, abolire la pena di morte"

"La società può solo beneficiare dalla riabilitazione di coloro che sono condannati per crimini", ha aggiunto rafforzando così l'appello dei vescovi Usa ad abolire la pena capitale e offrendo "sostegno a tutti coloro che sono convinti che una giusta e necessaria punizione non deve mai escludere la dimensione della speranza e l'obiettivo della riabilitazione" (qui il discorso integrale).



Le parole di Francesco sulla pena di morte sono state però accolte da un tiepido applauso da parte di deputati e senatori.



"Non avere paura degli stranieri" - "Noi, gente di questo continente, non abbiamo paura degli stranieri, perché molti di noi una volta eravamo stranieri. Vi dico questo come figlio di immigrati, sapendo che anche tanti di voi sono discendenti di immigrati. Quando lo straniero in mezzo a noi ci interpella, non dobbiamo ripetere i peccati e gli errori del passato", ha detto ancora.



"No a fondamentalismo" - "Nessuna religione è immune da forme di inganno individuale o estremismo ideologico. Questo significa che dobbiamo essere particolarmente attenti ad ogni forma di fondamentalismo, tanto religioso come di ogni altro genere", ha poi detto.



"Solidarietà contro crisi e ingiusitizie" - "Fare appello al coraggio e all'intelligenza per risolvere le molte crisi economiche e geopolitiche di oggi". Questa la ricetta che il Papa offre ai deputati e senatori statunitensi. "Perfino in un mondo sviluppato gli effetti di strutture e azioni ingiuste sono fin troppo evidenti. I nostri sforzi devono puntare a restaurare la pace, rimediare agli errori, mantenere gli impegni, e così promuovere il benessere degli individui e dei popoli. Dobbiamo andare avanti insieme, come uno solo, in uno spirito rinnovato di fraternità e di solidarietà, collaborando generosamente per il bene comune".