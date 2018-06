Papa Francesco: "Il colloquio Usa-Corea del Nord assicuri un futuro di pace"

"Prego affinché i colloqui fra Stati Uniti e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero". E' l'appello lanciato da Papa Francesco durante l'Angelus, aggiungendo: "Desidero far giungere all'amato popolo coreano il mio pensiero nell'amicizia e nella preghiera".