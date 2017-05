Papa Francesco a Fatima: il saluto a bambini e ammalati

Il Papa ha esortato i fedeli a abbattere i muri, superare le frontiere, manifestare la giustizia e la pace di Dio, al santuario mariano di Fatima dove si è recato in occasione del centenario delle apparizioni di Maria tra pastorelli nel 1917, nell'anno della Rivoluzione russa e in piena guerra mondiale, sottolineando che "anche oggi" le guerre "distruggono il mondo in cui viviamo".



La preghiera alla Capella delle apparizioni - "O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!", ha detto Francesco in una preghiera in portoghese recitata nella Cappella delle apparizioni dove il Pontefice si è recato appena giunto in elicottero al santuario e dove è sostato quasi dieci minuti in preghiera silenziosa prima di prendere la parola: "Fa' che seguiamo l`esempio dei Beati Francesco e Giacinta, e di quanti si consacrano all`annuncio del Vangelo. Percorreremo cosi' ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco, del candore lavato nel sangue dell`Agnello versato anche oggi nelle guerre che distruggono il mondo in cui viviamo. E cosi' saremo, come Te, immagine della colonna luminosa che illumina le vie del mondo, a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c`e', che Dio abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi e per tutta l`eternita'".



Già centinaia di migliaia di fedeli sono presenti per il centenario che avrà il suo culmine nella messa di sabato mattina, quando il Papa canonizzera' i due pastorelli.