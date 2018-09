Papa: carceri sovraffollate sono una forma di tortura, uno scandalo

La crudeltà dei tempi dei totalitarismi "non è finita. C'è la stessa crudeltà oggi". Lo ha detto papa Francesco ai cronisti durante il volo di ritorno dai Paesi baltici. "Oggi si trova in tanti posti di detenzione. Si trova in tante carceri, anche col sovraffollamento, che è una forma di tortura. Un carcere che non dà al detenuto la speranza dell'uscita, è già una tortura", ha affermato Bergolgio, aggiungendo: "Questo è uno scandalo della nostra cultura".