Papa a Cuba: "Servire persone, no ideologie" Poi lo storico incontro con Fidel Castro

Secondo il Papa "la grandezza di un uomo e di una nazione si basa su come serve i più fragili". "Chi non vive per servire, non serve per vivere". Il "servizio" agli altri, invocato da Francesco "non è mai ideologico - ha detto -, dal momento che non serve idee, ma persone". Presenti alla celebrazione la presidente dell'Argentina Cristina Kirchner e il presidente Raul Castro, che il Pontefice ha ringraziato: "Grazie signor presidente, per tutto ciò che fa in questo lavoro di riconciliazione", ha affermato Francesco, rivolto al presidente cubano, al termine dell'appello per la pace e la riconciliazione in Colombia pronunciato durante l'Angelus.