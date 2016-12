Orrore in Austria: donna uccide i tre figli, la madre e il fratello

Una donna ha ucciso la madre, il fratello e i propri tre bambini, di età compresa tra i 7 e i 10 anni , poi si è tolta la vita. E' successo a Boeheimkirchen, in Austria. Lo riportano i media locali. La Procura al momento ha confermato il ritrovamento di sei cadaveri in un'abitazione nei pressi di St. Poelten.

La tragedia si è consumata in un'abitazione di Boeheimkirchen, in Bassa Austria. La procura ha confermato che sono stati trovati sei cadaveri, tra cui quello di tre bambini: si presume che siano tutte vittime di un atto criminale. I media desumono che la donna, di 35 anni, abbia ucciso la madre (sulla sessantina) e il fratello di 40 togliendo la vita anche ai suoi due gemelli di 10 anni e alla figlioletta di sette prima di suicidarsi. L'arma usata sarebbe una pistola.



La strage, avvenuta nel paesino di circa 5.000 abitanti del distretto di Sankt Poelten-Land, risale ad un imprecisato numero di giorni fa: una fonte ufficiale della Procura ha riferito che "il datore di lavoro di una delle vittime aveva avvertito le autorità che la persona da tempo" non si era più fatta vedere. Altre fonti hanno segnalato che la polizia stava cercando i bambini che mancavano da scuola da tre giorni. Il momento della morte sarà accertato da un'autopsia.



Circa il movente, l'agenzia austriaca Apa riferisce che la famiglia si era trasferita nell'abitazione ricavata da un'ex locanda da un anno abbondante ma viveva in maniera molto riservata. Tutto il vicinato sostiene di non conoscere la famiglia.



L'ex proprietario, la cui figlia abita nei pressi, ha riferito che non erano stati notati litigi.