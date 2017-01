Orrore a Damasco, media: bimba con cintura-bomba usata come kamikaze

In un attentato avvenuto in una stazione di polizia di Damasco è stata usata una bambina di 7 anni come kamikaze. La piccola indossava una cintura con carica esplosiva. Lo scrive l'agenzia governativa siriana "Sana", secondo la quale i terroristi hanno fatto entrare la bimba in un commissariato nel quartiere di Midan e hanno azionato l'ordigno a distanza. La piccola e due agenti sono morti nella deflagrazione.