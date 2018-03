Onu, la Finlandia è il Paese più felice: l'Italia è al 47esimo posto

15 marzo 2018 11:27 Onu, la Finlandia è il Paese più felice: lʼItalia è al 47esimo posto In occasione della giornata mondiale della felicità, che si celebra il 20 marzo, il World Happiness Report delle Nazioni Unite diffonde la classifica dei Paesi più felici al mondo. Gli Stati Uniti? Ricchi ma infelici

La Finlandia è il Paese più felice del mondo. A renderlo noto è il World Happiness Report, una classifica annuale dell'Onu che, in occasione della giornata mondiale della felicità che si celebrerà il 20 Marzo, ha stilato un elenco degli Stati più contenti. Al secondo posto si trova la Norvegia, in vetta nel 2017. Al terzo la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera e Olanda. L'Italia, invece, si ritrova alla quarantasettesima posizione.

I dati della Finlandia "Il voto più alto alla Finlandia è significativo", riflette Meik Wiking, dell'Happiness Research Institute in Danimarca. "Il Pil procapite in Finalndia è nettamente più basso rispetto ai Paesi nordici ed è decisamente inferiore a quello degli Usa ma viene considerato un Paese stabile, sicuro e ben governato". La cosa curiosa è che in Finlandia, pur pagando le tasse più alte del mondo, i cittadini sono felici nel farlo perché lo vivono come un buon investimento per la qualità della loro vita.

L'Italia resta indietro ma le aspettative di vita sono alteL'Italia, invece, pur guadagnando un posto rispetto all'anno scorso (era al 48esimo), resta in una posizione ancora troppo bassa rispetto agli altri Stati. Il bel Paese spicca, tuttavia, per le aspettative di vita, salite, in media, da 70 a 72.8 anni dal 2000 al 2015, un risultato che la posiziona al terzo posto dopo il Giappone e l'Islanda.