Olanda, arrestato presunto terrorista sull'alta velocità Amsterdam-Parigi

Il fermato, come si può dedurre dalle foto dell'arresto, è un giovane con capelli scuri e giacca nera. In precedenza si era sparsa la notizia che un testimone oculare lo avesse visto entrare in bagno con una bomba. Ma al momento non risulta fosse armato.



Indagini in corso - La polizia olandese sta indagando a tutto campo. Un portavoce delle forze dell'ordine ha detto a un cronista sul luogo che "potrebbe essere qualcuno senza biglietto o un soggetto in stato confusionale".



Trovato zaino sospetto: niente di pericoloso all'interno - "Abbiamo trovato sul treno uno zaino sospetto. La nostra squadra antiterrorismo sta continuando a indagare". Lo ha comunicato via twitter la polizia olandese. "Non abbiamo alcuna informazione sul fatto che il sospetto fosse armato", ha aggiunto un portavoce. Non è stato trovato niente di pericoloso nello zaino del sospetto rinvenuto a bordo del treno Thalys Amsterdam-Parigi. Esito negativo anche per le ricerche effettuate nei vagoni del convoglio: non è stato rinvenuto nulla. Le misure di sicurezza alla stazione centrale di Rotterdam sono quindi state tolte.