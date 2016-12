Obama: "La risposta alla globalizzazione non sono i muri"

La risposta alle sfide della globalizzazione "non è tirarsi indietro o cercare di alzare barriere. Ma sono scambi commerciali più giusti". A dirlo, riferendosi al programma di Trump, è il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che un'economia globale aiuta a migliorare le vite di molti. E parlando della Siria, si dice "non ottimista sulle prospettive a breve", perché Assad ha deciso di "distruggere il suo paese per reclamare il potere".