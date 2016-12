Nyt, affondo contro la Merkel: "Deve andarsene, folle politica accoglienza"

Il New York Times rivolge un duro attacco ad Angela Merkel, in particolare per la politica di accoglienza dei rifugiati della cancelliera tedesca. La Merkel, si legge nell'editoriale dal titolo "La Germania sull'orlo del baratro", "se ne deve andare così che il suo Paese e l'intero continente da lei guidato possano evitare di pagare un prezzo troppo alto per la sua follia di nobili principi e ideali".