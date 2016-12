Nuovi giubbotti antiproiettile per cani L'idea dalla Russia dopo i fatti di Parigi

Nuovi giubbotti antiproiettile per cani poliziotto: è l'ultima invenzione di una società russa che si occupa di difesa e ha pensato di ridisegnare le armature per gli amici a quattro zampe rendedole più semplici da indossare. L'idea è arrivata dopo la morte di Diesel, il pastore belga francese di sette anni rimasto ucciso durante gli attentati di Parigi del 13 novembre. La "corazzza", creata dalla Association of Special Materials di San Pietroburgo è fatta di materiali blindati speciali ed è strutturata in due parti: una protegge il collo, l'altra il petto. In una sorta di tutorial dimostrativo l'inventore Vladimir Khitrykh spiega quanto sia semplice l'utilizzo della cosiddetta Nord Body: "Per indossarla serve un solo minuto - dice - e da subito il cane si trova completamente a suo agio".