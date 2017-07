30 luglio 2017 22:07 Nuove violenze in Venezuela nel giorno del voto sullʼAssemblea costituente Non si fermano i morti e le proteste contro il presidente Maduro. Ucciso in un agguato uno dei candidati alla costituente. Altre tre persone sono morte durante alcune manifestazioni alla vigilia del voto

Per l'elezione della nuova Assemblea costituente, fortemente voluta da Nicolas Maduro, nuove violenze e vittime in Venezuela. La nuova Assemblea sarà chiamata a riscrivere la Costituzione conferendo più poteri al presidente, che è convinto che ciò porrà fine alla crisi economica e politica del Paese, devastato da mesi di proteste. Opposizione e manifestanti sul piede di guerra, da mesi marciano in strada, e anche oggi non si fermano. Solo nelle ultime 24 ore sono 12 le vittime che si contano negli scontri tra oppositori e polizia in tutto il Paese.

Ucciso un candidato dell'Assemblea costituente - E' stato ucciso a colpi di pistola un candidato all'Assemblea Costituente venezuelana, Josè Felix Pineda, 39 anni. L'uomo è stato assassinato a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica: "Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione" nell'abitazione dell'avvocato che viveva a Ciudad Bolivar, nel sud-est del Paese, e "ha sparato contro l'uomo a piu' riprese", ha reso noto il ministero per gli Affari.



Manifestazioni e scontri con la polizia: morti - Sono almeno tre i venezuelani morti durante la notte scorsa mentre partecipavano alle proteste contro l'Assemblea Costituente promossa dal governo di Nicolas Maduro su cui il Paese è chiamato a votare. Il bilancio complessivo delle vittime della protesta antigovernativa sale così a 114 dal 1° aprile. In base agli ultimi aggiornamenti, altre due persone - un sergente della Guardia Nazionale e un manifestante dell'opposizione - sono morti nello stato di Tachira, nell'ovest del Venezuela, portando a 12 il numero degli uccisi nelle ultime 24 ore nel Paese. Ronald Ramirez, un sergente della Guardia Nazionale che faceva parte del dispositivo di sicurezza intorno a una scuola elementare nella località di La Grita, è stato ucciso da un colpo di arma di fuoco alla testa. Il manifestante era Adrian Romero, un giovane di cui non è stata diffusa l'età, morto durante la repressione di una manifestazione nella località di Capacho Viejo.