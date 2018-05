NordCorea, Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso rammarico per la decisione di Donald Trump di annullare il vertice con Kim Jong-un e ha sollecitato i due leader ad avere colloqui diretti. Lo ha indicato l'ufficio presidenziale di Seul. Durante una riunione di emergenza sulla sicurezza nazionale, Moon ha definito "profondamente spiacevole che il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord non si svolgerà come previsto".