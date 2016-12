NordCorea: ci difendiamo dagli Usa

"Abbiamo effettuato con successo un test nucleare per difenderci dagli Stati Uniti". In questo modo le autorità nordcoreane hanno annunciato in un comunicato ufficiale di aver testato per la prima volta oggi una bomba all'idrogeno, secondo la Cnn. Il via libera al test, prosegue la nota, è stato dato dal leader Kim Jong-un "il 3 gennaio".